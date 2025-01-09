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Лидер норвежской сборной прокомментировала ожидания от этапа в Оберхофе
Она может все
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк-Тандревольд рассказала об ожиданиях от четвертого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в немецком Оберхофе.
"Причина, почему я пыталась быть максимально открытой по поводу проблем со здоровьем, которые у меня были, заключается в том, что я чувствую, что существует много дезинформации. Моя аритмия неприятна, но точно не опасна. Для меня было важно высказаться. Для большинства людей физическая активность очень полезна даже если у вас аритмия. Я не хочу, чтобы ее путали с сердечным приступом, например. Это что-то совсем другое.
Я не думаю, что сейчас я в лучшей форме. Для этого есть свои естественные причины. Я не могла тренироваться так хорошо, как мне хотелось бы. Но я чувствую себя хорошо, и, конечно, уделяю себе немного больше внимания. Сейчас я здесь и чувствую готовность. Однако у меня нет больших ожиданий. Не думаю, что есть люди, которые ждут эту гонку так же, как и я" – сказала Ингрид.
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