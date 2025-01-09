Оберхоф. Джима финишировала на 14-м месте в женском спринте

В немецком Оберхофе состоялся женский спринт, ставший дебютной гонкой в 2025 году.

Украину представляли Дарья Чалык, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Елена Городна.

Кроме дождя на огневых рубежах биатлонисткам мешали порывы ветра. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима. Она провела чисто оба огневых рубежа и финишировала 14-й.

С двумя промахами закончили гонку Кристина Дмитренко и Анна Кривонос заняв 40 и 66 место соответственно.

Дарья Чалык уже на первой стрельбе заработала два круга штрафа, а затем допустила ошибку на «стойке». Таким образом она финишировала на 56-й строчке.

Не попала в гонку преследования и Елена Городна заняв последнее место среди украинок - 73-е.

Победительницей гонки сенсационно стала француженка Паула Боте.

1. Паула Боте (Франция, 0+0) 22:52.8

2. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0) +31.1

3. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +35.0

...

14. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:16.4

40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+1) +2:27.7

56. Дарья Чалык (Украина, 2+1) +3:16.8

66. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:36.1

73. Елена Городна (Украина, 2+2) +3:44.1