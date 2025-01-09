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Оберхоф. Джима финишировала на 14-м месте в женском спринте
Немного не хватило до подиума
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В немецком Оберхофе состоялся женский спринт, ставший дебютной гонкой в 2025 году.
Украину представляли Дарья Чалык, Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос и Елена Городна.
Кроме дождя на огневых рубежах биатлонисткам мешали порывы ветра. Лучший результат среди украинок показала Юлия Джима. Она провела чисто оба огневых рубежа и финишировала 14-й.
С двумя промахами закончили гонку Кристина Дмитренко и Анна Кривонос заняв 40 и 66 место соответственно.
Дарья Чалык уже на первой стрельбе заработала два круга штрафа, а затем допустила ошибку на «стойке». Таким образом она финишировала на 56-й строчке.
Не попала в гонку преследования и Елена Городна заняв последнее место среди украинок - 73-е.
Победительницей гонки сенсационно стала француженка Паула Боте.
1. Паула Боте (Франция, 0+0) 22:52.8
2. Марен Киркейде (Норвегия, 1+0) +31.1
3. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) +35.0
...
14. Юлия Джима (Украина, 0+0) +1:16.4
40. Кристина Дмитренко (Украина, 1+1) +2:27.7
56. Дарья Чалык (Украина, 2+1) +3:16.8
66. Анна Кривонос (Украина, 1+1) +3:36.1
73. Елена Городна (Украина, 2+2) +3:44.1
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