Джима – самая точная биатлонистка текущего сезона

Украинка Юлия Джима стала самой точной биатлонисткой по итогам гонок текущего сезона. Наша спортсменка из 155 выстрелов, которые она произвела в разных стартах, 143 раза была точной (и только 12 раз промазала). В процентном соотношении это 92,3%.

В ТОП-5 также вошла Кристина Дмитренко, 120 раз попавшая в цель (при 132 выстрелах), что равно 90,9%.

1. Юлия Джима (Украина) – 92,3%, 143/155

2. Жени Ришар (Франция) – 92,1%, 129/140

3. Франциска Пройс (Германия) – 91,9%, 147/160

4. Ванесса Фойт (Германия) – 91,6%, 153/167

5. Кристина Дмитренко (Украина) – 90,9%, 120/132