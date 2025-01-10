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Джима – самая точная биатлонистка текущего сезона

Биатлон
Обновлено

Однако со скоростью большие проблемы

Джима – самая точная биатлонистка текущего сезона

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Юлия Джима стала самой точной биатлонисткой по итогам гонок текущего сезона. Наша спортсменка из 155 выстрелов, которые она произвела в разных стартах, 143 раза была точной (и только 12 раз промазала). В процентном соотношении это 92,3%.

В ТОП-5 также вошла Кристина Дмитренко, 120 раз попавшая в цель (при 132 выстрелах), что равно 90,9%.

1. Юлия Джима (Украина) – 92,3%, 143/155

2. Жени Ришар (Франция) – 92,1%, 129/140

3. Франциска Пройс (Германия) – 91,9%, 147/160

4. Ванесса Фойт (Германия) – 91,6%, 153/167

5. Кристина Дмитренко (Украина) – 90,9%, 120/132

Напомним, что ранее Джима финишировала на 14 месте в женском спринте Оберхофа.

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Юлия Джима
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Комментарии
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SSFC (Белозерье)
10.01.2025 в 12:02
Як відкине принцип не стріляти в спину, то будуть і місця покраще)
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
10.01.2025 в 12:02
Як відкине принцип не стріляти в спину, то будуть і місця покраще)
Ответить
0
0

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