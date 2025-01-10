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Джима – самая точная биатлонистка текущего сезона
Однако со скоростью большие проблемы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинка Юлия Джима стала самой точной биатлонисткой по итогам гонок текущего сезона. Наша спортсменка из 155 выстрелов, которые она произвела в разных стартах, 143 раза была точной (и только 12 раз промазала). В процентном соотношении это 92,3%.
В ТОП-5 также вошла Кристина Дмитренко, 120 раз попавшая в цель (при 132 выстрелах), что равно 90,9%.
1. Юлия Джима (Украина) – 92,3%, 143/155
2. Жени Ришар (Франция) – 92,1%, 129/140
3. Франциска Пройс (Германия) – 91,9%, 147/160
4. Ванесса Фойт (Германия) – 91,6%, 153/167
5. Кристина Дмитренко (Украина) – 90,9%, 120/132
Напомним, что ранее Джима
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