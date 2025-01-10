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Дмитрий Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Украинский биатлонист показал невероятный результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
10 января состоялся мужской спринт в немецком Оберхофе.
Капитан сборной Украины Дмитрий подручный финишировал на четвертом месте, уступив Кантену Фийону Мае, Фабьену Клоду и Эмильену Жаклену. Таким образом он повторил личный рекорд карьеры на уровне серии.
Финиш Пидручного в Оберхофе в этом году означает, что украинец четвертым будет выбегать гонку преследования в субботу, 11 января.
Виталий Мандзин и Тарас Лесюк по одному разу промахнулись на огневых рубежах и финишировали на 17-м и 34-м месте соответственно.
Антон Дудченко закончил спринт на 78-й позиции.
Кубок мира по биатлону. Оберхоф (Германия). Мужской спринт
1. Кантен Фийон Майе (Франция) (0+0) 23:36.2
2. Фабьен Клод (Франция) (0+0) +14.9
3. Эмильен Жаклен (Франция) (0+1) +22.1
4. Дмитрий Пидручный (Украина) (0+0) +28.8
17. Виталий Мандзин (Украина) (1+0) +1.12.3
34. Тарас Лесюк (Украина) (0+1) +1.38.8
78. Антон Дудченко (Украина) (1+2) +3.16.0
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