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Дмитрий Пидручный повторил свой лучший результат на уровне Кубка мира
Отличная гонка
https://www.gettyimages.com/Ukraine
10 января состоялся мужской спринт в рамках Кубка мира по биатлону. В Оберхофе Украину представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.
Лучший результат в нашей команде показал именно Дмитрий Пидручный. Таким образом он повторил лучший результат на уровне Кубка мира по биатлону. До этого Дмитрий дважды был четвертым на масстартах в Новом Месте (сезон 2019/20) и Рупольдинге (сезон 2015/16).
Финиш Пидручного в Оберхофе в этом году означает, что украинец четвертым будет выбегать гонку преследования в субботу, 11 января.
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