Пидручный: В этих погодных условиях было трудно стрелять, но удалось отстрелять аккуратно на ноль

Дмитрий Пидручный финишировал с четвертым временем в спринте немецкого Оберхофа, повторив личный рекорд карьеры на этапах серии. Украинец подвел итоги гонки.

"Отличная стрельба. В этих погодных условиях было трудно стрелять, но удалось отстрелять аккуратно на ноль, поэтому доволен этим", — сказал Пидручный в комментарии для Суспільне Спорт.

"Я обычно стараюсь так распределять силы, чтобы первый круг немного с запасом (пробежать). Не с запасом, а у меня такой тип, что трудно сразу, с первых метров быстро бежать. Обычно я (постепенно) иду, и сегодня тоже так удалось", — добавляет биатлонист.

"Не скажу, что медленно бежал на первом круге, просто, наверное, соперники сильнее выкладывались. А со второго, в принципе, уже бежал на хорошем уровне: на втором круге восемь секунд проиграл, на третьем - меньше четырех".

В финишном протоколе украинец уступил место трем французам.

"Это биатлон, и с моим опытом привычно, что соперники могут подвинуть. Особенно при нынешней конкуренции, когда столько сильных ребят выступают на Кубке мира. Многие из них могут бороться за подиум. Я понимаю, что ноль (промахов) - это еще не выигрыш и не подиум. Понимал, что будет отличный результат".

"В принципе, гонка сложилась хорошо. Трудно выделить что-то отдельно - в каждом аспекте нашего вида спорта отработал хорошо. Хорошо, что меня хватило и удалось улучшить позиции после "стойки", — сказал Пидручный