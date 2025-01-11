Джима решила не выходить на старт гонки преследования в Оберхофе

Украинская биатлонистка Юлия Джима решила пропустить гонку преследования на четвёртом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе.

Наша спортсменка должна была выйти на старт под 14-м номером, однако напротив ее имени в протоколе стоит отметка DNS. Причины такого решения пока неизвестны.

Таким образом, украинским болельщикам остается поддержать в забеге на 10 километров Кристину Дмитренко и Дарью Чалик.