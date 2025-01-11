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Джима решила не выходить на старт гонки преследования в Оберхофе
Причины неизвестны
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Юлия Джима решила пропустить гонку преследования на четвёртом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе.
Наша спортсменка должна была выйти на старт под 14-м номером, однако напротив ее имени в протоколе стоит отметка DNS. Причины такого решения пока неизвестны.
Таким образом, украинским болельщикам остается поддержать в забеге на 10 километров Кристину Дмитренко и Дарью Чалик.
Напомним, что гонка преследования у женщин стартует в 13:30 по киевскому времени, мужчины отправятся на дистанцию в 15:45.
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