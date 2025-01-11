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Джима решила не выходить на старт гонки преследования в Оберхофе

Биатлон
Обновлено

Причины неизвестны

Джима решила не выходить на старт гонки преследования в Оберхофе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Юлия Джима решила пропустить гонку преследования на четвёртом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе.

Наша спортсменка должна была выйти на старт под 14-м номером, однако напротив ее имени в протоколе стоит отметка DNS. Причины такого решения пока неизвестны.

Таким образом, украинским болельщикам остается поддержать в забеге на 10 километров Кристину Дмитренко и Дарью Чалик.

Напомним, что гонка преследования у женщин стартует в 13:30 по киевскому времени, мужчины отправятся на дистанцию ​​в 15:45.

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