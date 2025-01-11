Кубок мира 2024/2025. Жанмоно побеждает в гонке преследования Оберхофа

Сегодня, 11 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у норвежки Марен Киркейде, а ТОП-3 замкнула шведка Эльвира Эберг.

Что касается украинок, то Кристина Дмитренко с одним промахом и слабым ходом по дистанции финишировала в итоге на 30-й позиции, Дарья Чалик стала круговой и ее сняли с дистанции после третьей стрельбы.

Кубок мира. Преследование. Женщины

1. Лу Жанмонно (1+0+0+0)

2. Марен Киркейде (0+2+0+0)+18.1

3. Эльвира Эберг (0+0+0+1)+26.2

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30. Кристина Дмитренко (0+0+1+0) +3.25.3

LAP Дарья Чалик (2+4+1)