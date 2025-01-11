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Кубок мира 2024/2025. Пидручный – шестой в гонке преследования Оберхофа, Лагрейд побеждает
Великолепная гонка от Дмитрия
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 11 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Тарье Бе, а ТОП-3 замкнул его брат Йоханнес Бе.
Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный с тремя промахами и неплохим ходом по дистанции финишировал в итоге на 6-й позиции.
Кубок мира. Преследование. Мужчины
1. Стурла Легрейд (1+0+0+1)
2. Тарьей Бе (0+0+1+0) +5,2
3. Йоханнес-Тингнес Бе (1+0+0+1) +19,7
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6. Дмитрий Пидручный (1+1+1+0) +25,8
20. Виталий Мандзин (0+0+2+1) +1:28,6
37. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:53,7
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