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Украинцы определились с составом на смешанные эстафеты Оберхофа
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Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе состоятся смешанные эстафетные гонки.
В 13:20 на старт выйдут по два представителя каждой сборной – парень и девушка. Нашу команду представят Антон Дудченко и Ирина Петренко.
В 15:30 начнется классическая смешанная эстафета. Начнут гонку Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный, а на последних двух этапах будут бежать Елена Городная и Кристина Дмитренко.
Сегодняшний соревновательный день – последний на этапе в Оберхофе. С 15 по 19 января биатлонисты переедут в Рупольдинг, где продолжат сезон.
Напомним, что ранее
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