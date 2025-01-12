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Украинцы определились с составом на смешанные эстафеты Оберхофа

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Украинцы определились с составом на смешанные эстафеты Оберхофа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира сезона 2024/2025 в Оберхофе состоятся смешанные эстафетные гонки.

В 13:20 на старт выйдут по два представителя каждой сборной – парень и девушка. Нашу команду представят Антон Дудченко и Ирина Петренко.

В 15:30 начнется классическая смешанная эстафета. Начнут гонку Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный, а на последних двух этапах будут бежать Елена Городная и Кристина Дмитренко.

Сегодняшний соревновательный день – последний на этапе в Оберхофе. С 15 по 19 января биатлонисты переедут в Рупольдинг, где продолжат сезон.

Напомним, что ранее Пидручный замкнул ТОП-6 гонки преследования в Оберхофе.

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