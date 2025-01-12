Дмитренко – о физическом состоянии: Не довольна, потому что знаю, что могу лучше бежать

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в гонке преследования Оберхофа. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Кристина, какие ощущения после гонки, ведь вы отвоевали 10 позиций и всего раз промахнулись на огневом?

– Пока мне тяжело все дается, я не удовлетворена двумя стартами, можно только отметить хорошую стрельбу в гонке преследования, а вот физическое состояние мне не нравится.

– После новогодне-рождественского перерыва как вошли в соревновательный ритм?

– После чемпионата Украины мы поехали домой, но я старалась держать форму, тренировалась каждый день, чтобы не терять свои кондиции. И все же был перерыв от катания на лыжах, возможно, это и повлияло. Из этого я сделала вывод, что нужно оставаться в Европе на снегу и на новогодние праздники.

– Сегодняшний персьют был очень интересным, постоянно менялись лидеры, все было так, как любят болельщики и спортсмены: нервы, погрешности, невероятно драйвовая борьба… что вам лично запомнилось с этого старта, может с кем удалось побороться на трассе?

– По трассе старалась держаться группы девушек, которые были возле меня, но больший акцент делала на стрельбу, ведь сама понимала, что есть проигрыш по трассе и только стрельба может меня хоть как-то спасти.

– Вас несколько раз крупным планом показали на финишной прямой, казалось, что последний круг дался тяжело, и все же вы не подпустили к себе Кузьмину. Как отработали последний круг?

– Старалась хорошо отработать и побороться за каждую позицию, с самого начала круга бросилась в борьбу, но потом потухла, не хватило сил.

– Ваши эмоции от первых двух гонок, от стадиона и болельщиков?

– Здесь очень много болельщиков, но по трассе я слышу только наших тренеров, точнее прислушиваюсь, чтобы услышать подсказки (улыбается).

В общем-то, я не довольна, ведь знаю, что могу лучше бежать. Форму наберу со стартами, нужно немного времени. Надеюсь, в Рупольдинге все будет по-другому.