  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный прокомментировал цветочную церемонию гонки преследования Оберхофа
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный прокомментировал цветочную церемонию гонки преследования Оберхофа

Биатлон
Обновлено

Очень хорошая гонка от Дмитрия

Пидручный прокомментировал цветочную церемонию гонки преследования Оберхофа

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результат гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, спасибо за гонку, она была невероятна, именно такая, какой ожидают ее видеть болельщики. Получили сегодня удовольствие от любимой гонки?

– Да, конечно, получил. Хорошая гонка, очень динамичная, очень быстрая, все быстро менялось. Весьма тяжелая была гонка, но интересная.

– Последний круг был сегодня непростым, вам нужно было бороться с очень быстрыми французами, как оцениваете его сами?

– Да, круг был непростым, я вышел немного позади за Кантеном и Эриком, понимал, что позади меня большая группа очень сильных спортсменов. Понимал, что нужно не отпускать этих двоих, тогда я смогу бороться за высокую позицию. Я их догнал, а уж когда ехал рядом, хотел немного дернуть, потому что на самой финишной прямой мне бы было очень тяжело с ними бороться. Знаю, они очень быстры на финишной прямой. Пытался бороться, чтобы разорвать темп, но их было двое. Сначала один зацепился за мной, потом второй, к сожалению, не удалось сбросить их. Надо учитывать, что эти спортсмены очень сильны, а мне на финишной прямой просто не хватило сил бороться с ними до самой финишной линии.

– В Обергофе поддерживают обычно всех спортсменов, атмосфера здесь достаточно дружелюбна, а украинских болельщиков видели?

– Да, сегодня переполнены трибуны, очень круто было. Здесь много наших флагов слышал, как кричали наши болельщики и на трассе, и на трибунах. Очень приятно выступать в такой атмосфере. Благодарю всех, кто приезжает сюда, болеет, поддерживает нас.

– Уже знаете в какой эстафете завтра будете участвовать?

– Насколько мне известно, завтра бегу второй этап смешанной классической эстафеты.

– Расскажите, что это был за "перфоманс" в конце цветочной церемонии?

– Мы там перекинулись с ребятами несколькими словами, они снова захотели сфотографироваться и сегодня с нашим флагом, тем самым показать поддержку нашей стране.

По теме
yellow-arrow
Кубок мира 2024/2025. Финляндия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина провалилась ходом
yellow-arrow
Дмитренко – о физическом состоянии: Не довольна, потому что знаю, что могу лучше бежать
yellow-arrow
Украинцы определились с составом на смешанные эстафеты Оберхофа
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости