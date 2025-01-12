Пидручный прокомментировал цветочную церемонию гонки преследования Оберхофа

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результат гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, спасибо за гонку, она была невероятна, именно такая, какой ожидают ее видеть болельщики. Получили сегодня удовольствие от любимой гонки?

– Да, конечно, получил. Хорошая гонка, очень динамичная, очень быстрая, все быстро менялось. Весьма тяжелая была гонка, но интересная.

– Последний круг был сегодня непростым, вам нужно было бороться с очень быстрыми французами, как оцениваете его сами?

– Да, круг был непростым, я вышел немного позади за Кантеном и Эриком, понимал, что позади меня большая группа очень сильных спортсменов. Понимал, что нужно не отпускать этих двоих, тогда я смогу бороться за высокую позицию. Я их догнал, а уж когда ехал рядом, хотел немного дернуть, потому что на самой финишной прямой мне бы было очень тяжело с ними бороться. Знаю, они очень быстры на финишной прямой. Пытался бороться, чтобы разорвать темп, но их было двое. Сначала один зацепился за мной, потом второй, к сожалению, не удалось сбросить их. Надо учитывать, что эти спортсмены очень сильны, а мне на финишной прямой просто не хватило сил бороться с ними до самой финишной линии.

– В Обергофе поддерживают обычно всех спортсменов, атмосфера здесь достаточно дружелюбна, а украинских болельщиков видели?

– Да, сегодня переполнены трибуны, очень круто было. Здесь много наших флагов слышал, как кричали наши болельщики и на трассе, и на трибунах. Очень приятно выступать в такой атмосфере. Благодарю всех, кто приезжает сюда, болеет, поддерживает нас.

– Уже знаете в какой эстафете завтра будете участвовать?

– Насколько мне известно, завтра бегу второй этап смешанной классической эстафеты.

– Расскажите, что это был за "перфоманс" в конце цветочной церемонии?

– Мы там перекинулись с ребятами несколькими словами, они снова захотели сфотографироваться и сегодня с нашим флагом, тем самым показать поддержку нашей стране.