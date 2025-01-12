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Кубок мира 2024/2025. Финляндия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина провалилась ходом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета.
Победу одержали биатлонисты из Финляндии, серебро у представителей Франции, а ТОП-3 замкнули немцы.
Что касается украинцев, наша команда просто провалилась лыжным ходом. Если стрельба на огневых рубежах у Петренко и Дудченко была очень неплохой, то скорость по дистанции – одна из самых плохих среди всех участников. В итоге – 13 позиция и отсутствие комментариев.
13. Украина (0+5) +2.43,8
Антон Дудченко (0+1; 0+0) +19,7
Ирина Петренко (0+0; 0+0) +40,9
Антон Дудченко (0+0; 0+1) +57,7
Ирина Петренко (0+2; 0+1)
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