Кубок мира 2024/2025. Финляндия побеждает в одиночной смешанной эстафете, Украина провалилась ходом

Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в Оберхофе состоялась одиночная смешанная эстафета.

Победу одержали биатлонисты из Финляндии, серебро у представителей Франции, а ТОП-3 замкнули немцы.

Что касается украинцев, наша команда просто провалилась лыжным ходом. Если стрельба на огневых рубежах у Петренко и Дудченко была очень неплохой, то скорость по дистанции – одна из самых плохих среди всех участников. В итоге – 13 позиция и отсутствие комментариев.

13. Украина (0+5) +2.43,8

Антон Дудченко (0+1; 0+0) +19,7

Ирина Петренко (0+0; 0+0) +40,9

Антон Дудченко (0+0; 0+1) +57,7

Ирина Петренко (0+2; 0+1)