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Кубок IBU. Тищенко – в ТОП-10 гонки преследования на этапе в Арбере
Космическая скорость
Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Арбере состоялась гонка преследования у парней.
Победу одержал биатлонист из Норвегии Йоханнес Дале, серебро у его соотечественника Исаака Фрея, а ТОП-3 замкнул немец Давид Цобель.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Тищенко, с чистой стрельбой и медленным ходом финишировавший в итоге на девятой позиции.
Кубок IBU. Преследование. Мужчины
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+1+1)
2. Исаак Фрей (0+0+0+2) +17,6
3. Давид Цобель (1+0+1+0) +1:37,3
...
9. Артем Тищенко (0+0+0+0) +2:48,6
21. Руслан Ткаленко (3+0+1+1) +3:57,0
38. Денис Насико (3+2+2+0) +5:56,5
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