Кубок IBU. Тищенко – в ТОП-10 гонки преследования на этапе в Арбере

Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Арбере состоялась гонка преследования у парней.

Победу одержал биатлонист из Норвегии Йоханнес Дале, серебро у его соотечественника Исаака Фрея, а ТОП-3 замкнул немец Давид Цобель.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Артем Тищенко, с чистой стрельбой и медленным ходом финишировавший в итоге на девятой позиции.

Кубок IBU. Преследование. Мужчины

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (0+0+1+1)

2. Исаак Фрей (0+0+0+2) +17,6

3. Давид Цобель (1+0+1+0) +1:37,3

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9. Артем Тищенко (0+0+0+0) +2:48,6

21. Руслан Ткаленко (3+0+1+1) +3:57,0

38. Денис Насико (3+2+2+0) +5:56,5