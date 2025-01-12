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Кубок мира 2024/2025. Украина – девятая в классической смешанной эстафете Оберхофа
Последняя гонка этапа
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 12 января, в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в Оберхофе состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу одержали биатлонисты из Швеции, серебро у представителей Франции, а ТОП-3 замкнули норвежцы.
Что касается украинцев, то наша команда выступила стандартно для себя – кроме проблем на второй стрельбе у Виталия Мандзина, много промахов наши биатлонисты не допускали. Однако ходом как всегда были слабы, особенно девушки. В итоге – 9 позиция.
9. Украина (1+5) +3.15,5
Виталий Мандзин (0+0; 1+3) +1.09,7
Дмитрий Пидручный (0+0; 0+1) +1.13,5
Елена Городная (0+1; 0+0) +1.48,0
Кристина Дмитренко (0+0; 0+0)
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