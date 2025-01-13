Пидручный прокомментировал результаты смешанной эстафеты Оберхофа и подвел итоги всего этапа

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты смешанной эстафеты на четвертом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в немецком Оберхофе. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Дмитрий, эстафета была очень быстрой, как сами оцениваете свое выступление?

– В общем-то хорошо. Вроде бы мое выступление в эстафете неплохое. Здесь круг короткий, всего два километра, а все соперники быстро бежали, тяжело было отыграть какие-то позиции на трассе. Но я старался работать по максимуму, улучшить командный результат.

– Работа на стрельбище в Обергофе какая-то очень нервная, много промахов, вы сегодня стреляли очень хорошо, снова выбрали тактику – быстрее стрелять, как и вчера?

– Старался быстро работать на рубеже, понимая, что и точность сегодня очень важна. Снова были сложные погодные условия, ветер постоянно менялся.

К тому же и подход к огневому здесь сложен. Он вроде бы и равнинный, но длинный, если не хочешь терять время, надо хорошо поработать до самого стрельбища, а это также дает о себе знать и влияет на стрельбу. Потому и много промахов.

Я старался быстро и точно отстреляться, но последним выстрелом стоя промахнулся. Даже не знаю почему. Отметил попадание и удивился, что мишень не закрылась. К сожалению, 5-6 секунд пришлось там потерять.

– Несколько раз вас показывали крупным планом, в том числе на спусках, видно было, что лыжи подготовлены были хорошо, это так?

– Да, мне понравилась работа лыж, хорошо работали. Я мог бороться с соперниками, даже накатывать их.

– Финишный круг вы работали с очень быстрым шведом Понсилломой, как чувствовали себя на последних метрах дистанции, ведь сегодня уже третья гонка подряд?

– Да, я два круга с ним работал: второй и третий, но третий, это громко сказано, что работал. Сначала он где-то рядом был, а потом как сорвался, что не оставил ни малейшего шанса.

Мне очень тяжело было за ним удержаться, хоть и работал на максимуме. Швед был сегодня очень быстр, тяжело было бороться. И, конечно, третья гонка подряд в столь высоком темпе, это нелегко.