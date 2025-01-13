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Самый известный шведский биатлонист категорически против возвращения россиян в международный спорт

Биатлон
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Четкая позиция

Самый известный шведский биатлонист категорически против возвращения россиян в международный спорт

IBU

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил категорически против возвращения россиян в международные соревнования. Его слова цитирует NRK:

– Если быть честным, меня раздражает, что этот вопрос вообще возникает. Это не то, о чем мы должны говорить. В Украине идет война и спортсмены не должны возвращаться.

– То есть для вас это вообще не актуально?

– Да, совершенно, – сказал Самуэльссон.

Напомним, что ранее Пидручный подвел итоги этапа Кубка мира в Оберхофе.

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