Самый известный шведский биатлонист категорически против возвращения россиян в международный спорт

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил категорически против возвращения россиян в международные соревнования. Его слова цитирует NRK:

– Если быть честным, меня раздражает, что этот вопрос вообще возникает. Это не то, о чем мы должны говорить. В Украине идет война и спортсмены не должны возвращаться.

– То есть для вас это вообще не актуально?

– Да, совершенно, – сказал Самуэльссон.