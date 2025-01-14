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Стало известно, кто из украинцев будет бежать индивидуальную гонку в Рупольдинге

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Стало известно, кто из украинцев будет бежать индивидуальную гонку в Рупольдинге

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоится мужская индивидуальная гонка.

Как сообщает портал Biathlonnews, главный тренер национальной команды Надежда Белова определилась с составом команды на 20-километровый забег.

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Богдан Цымбал будут представлять Украину в этой гонке. Тарас Лесюк стартовать не будет.

Мужской забег начнется в 15:10 по Киеву, женщины будут стартовать 16 января в это же время.

Напомним, ранее сборная Украины назвала состав на первый этап Кубка мира по лыжной акробатике.

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