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Стало известно, кто из украинцев будет бежать индивидуальную гонку в Рупольдинге
Самые сильные на сегодня
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Завтра, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоится мужская индивидуальная гонка.
Как сообщает портал Biathlonnews, главный тренер национальной команды Надежда Белова определилась с составом команды на 20-километровый забег.
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Богдан Цымбал будут представлять Украину в этой гонке. Тарас Лесюк стартовать не будет.
Мужской забег начнется в 15:10 по Киеву, женщины будут стартовать 16 января в это же время.
Напомним, ранее сборная Украины
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