Стало известно, кто из украинцев будет бежать индивидуальную гонку в Рупольдинге

Завтра, 15 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоится мужская индивидуальная гонка.

Как сообщает портал Biathlonnews, главный тренер национальной команды Надежда Белова определилась с составом команды на 20-километровый забег.

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Богдан Цымбал будут представлять Украину в этой гонке. Тарас Лесюк стартовать не будет.

Мужской забег начнется в 15:10 по Киеву, женщины будут стартовать 16 января в это же время.