Украина завоевала первое золото Универсиады-2025

Украинский биатлонист Богдан Борковский завоевал золото на Универсиаде-2025, проходящей в эти дни в итальянском Турине.

В короткой индивидуальной гонке наш соотечественник допустил три промаха, но это не помешало ему подняться на первую ступеньку пьедестала почета. Серебро у биатлониста из Финляндии Патрика Кууттинена, а ТОП-3 замкнул чех Петр Гак.

Универсиада. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Богдан Борковский (0+0+1+2)

2. Патрик Кууттинен (0+0+0+0)+25,5

3. Петр Хак (1+1+0+0) +29,2

4. Сергей Супрун (0+1+0+1) +50,2

5. Владислав Чихарь (1+1+0+1) +1:18,0

...

16. Роман Боровик (1+2+1+1) +3:11,4

20. Степан Кинаш (0+1+1+2) +3:40,2

Эта медаль стала первой для украинской команды на Универсиаде-2025.