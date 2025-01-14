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Украина завоевала первое золото Универсиады-2025

Биатлон
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Сразу самая высокая проба

Украина завоевала первое золото Универсиады-2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Богдан Борковский завоевал золото на Универсиаде-2025, проходящей в эти дни в итальянском Турине.

В короткой индивидуальной гонке наш соотечественник допустил три промаха, но это не помешало ему подняться на первую ступеньку пьедестала почета. Серебро у биатлониста из Финляндии Патрика Кууттинена, а ТОП-3 замкнул чех Петр Гак.

Универсиада. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Богдан Борковский (0+0+1+2)

2. Патрик Кууттинен (0+0+0+0)+25,5

3. Петр Хак (1+1+0+0) +29,2

4. Сергей Супрун (0+1+0+1) +50,2

5. Владислав Чихарь (1+1+0+1) +1:18,0

...

16. Роман Боровик (1+2+1+1) +3:11,4

20. Степан Кинаш (0+1+1+2) +3:40,2

Эта медаль стала первой для украинской команды на Универсиаде-2025.

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