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Чалык – бронзовая призер Универсиады-2025 в Турине
Вторая медаль за один день
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Дарья Чалык завоевала бронзу на Универсиаде-2025, проходящей в эти дни в итальянском Турине.
В короткой индивидуальной гонке наша соотечественница допустила четыре промаха, но это не помешало ее замкнуть ТОП-3 пьедестала почета. Золото у биатлонистки из Франции Ноэми Ремонне, а серебро у представительницы Польши Амелии Лижки.
Универсиада. Короткая индивидуальная гонка. Женщины
1. Ноэми Ремонне (0+1+1+0)
2. Амелия Лижка (0+0+0+0) +37,6
3. Дарья Чалык (1+2+0+1) +1:27,1
...
10. Лилия Стеблина (2+1+2+1) +2:52,1
DNS Александра Меркушина
DNS Ксения Приходько
Медаль Чалык – вторая для Украины на Универсиаде-2025. Раньше золото
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