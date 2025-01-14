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Чалык – бронзовая призер Универсиады-2025 в Турине

Биатлон
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Вторая медаль за один день

Чалык – бронзовая призер Универсиады-2025 в Турине

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Дарья Чалык завоевала бронзу на Универсиаде-2025, проходящей в эти дни в итальянском Турине.

В короткой индивидуальной гонке наша соотечественница допустила четыре промаха, но это не помешало ее замкнуть ТОП-3 пьедестала почета. Золото у биатлонистки из Франции Ноэми Ремонне, а серебро у представительницы Польши Амелии Лижки.

Универсиада. Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Ноэми Ремонне (0+1+1+0)

2. Амелия Лижка (0+0+0+0) +37,6

3. Дарья Чалык (1+2+0+1) +1:27,1

...

10. Лилия Стеблина (2+1+2+1) +2:52,1

DNS Александра Меркушина

DNS Ксения Приходько

Медаль Чалык – вторая для Украины на Универсиаде-2025. Раньше золото завоевал Богдан Борковский.

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