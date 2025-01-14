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Стал известен состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Рупольдинге
"Сине-желтые" полностью сохранили состав от предыдущего этапа в Обергофе
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины определилась с составом на стартовую индивидуальную гонку пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
К Дмитрию Пидручному, Виталию Мандзину и Антону Дудченко присоединится Богдан Цимбал, не проведший ни одной гонки на этапе в Обергофе.
Состав Украины на мужскую индивидуальную гонку Рупольдинга:
- Дмитрий Пидручный;
- Виталий Мандзин;
- Антон Дудченко;
- Богдан Цимбал.
Мужская индивидуальная гонка откроет этап в Рупольдинге в среду, 15 января. Начало соревнований - в 15:10 по киевскому времени.
По итогам этапа в Обергофе сборная Украины занимала в рейтинге пятое место.
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