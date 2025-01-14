Стал известен состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Рупольдинге

Сборная Украины определилась с составом на стартовую индивидуальную гонку пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

К Дмитрию Пидручному, Виталию Мандзину и Антону Дудченко присоединится Богдан Цимбал, не проведший ни одной гонки на этапе в Обергофе.

Состав Украины на мужскую индивидуальную гонку Рупольдинга:

Дмитрий Пидручный;

Виталий Мандзин;

Антон Дудченко;

Богдан Цимбал.

Мужская индивидуальная гонка откроет этап в Рупольдинге в среду, 15 января. Начало соревнований - в 15:10 по киевскому времени.

По итогам этапа в Обергофе сборная Украины занимала в рейтинге пятое место.