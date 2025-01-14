  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Стал известен состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Рупольдинге
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон

"Сине-желтые" полностью сохранили состав от предыдущего этапа в Обергофе

Стал известен состав сборной Украины на мужскую индивидуальную гонку Кубка мира в Рупольдинге

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины определилась с составом на стартовую индивидуальную гонку пятого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

К Дмитрию Пидручному, Виталию Мандзину и Антону Дудченко присоединится Богдан Цимбал, не проведший ни одной гонки на этапе в Обергофе.

Состав Украины на мужскую индивидуальную гонку Рупольдинга:

  • Дмитрий Пидручный;
  • Виталий Мандзин;
  • Антон Дудченко;
  • Богдан Цимбал.

Мужская индивидуальная гонка откроет этап в Рупольдинге в среду, 15 января. Начало соревнований - в 15:10 по киевскому времени.

По итогам этапа в Обергофе сборная Украины занимала в рейтинге пятое место.

По теме
yellow-arrow
Впервые в истории. Украинец стал биатлонистом недели по версии IBU
yellow-arrow
Чалык – бронзовая призер Универсиады-2025 в Турине
yellow-arrow
Украина завоевала первое золото Универсиады-2025
биатлон
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости