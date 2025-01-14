Впервые в истории. Украинец стал биатлонистом недели по версии IBU

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал лучшего биатлониста недели по итогам четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, и им стал украинец Дмитрий Пидручный.

На прошлом этапе Дмитрий финишировал 4-м в спринте и 6-м в гонке преследования. В данный момент он занимает 14-е место в общем зачете Кубка мира.

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Отметим, что Пидручный стал первым украинцем, получившем награду лучшему биатлонисту недели. В голосовании среди болельщиков Дмитрий обошел Милену Тодорову, Марен Киркеейде и Полу Боте.