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Впервые в истории. Украинец стал биатлонистом недели по версии IBU

Биатлон
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Пидручный стал первым украинцем, получившим эту награду

Впервые в истории. Украинец стал биатлонистом недели по версии IBU

Фото: Obozrevatel

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал лучшего биатлониста недели по итогам четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе, и им стал украинец Дмитрий Пидручный.

На прошлом этапе Дмитрий финишировал 4-м в спринте и 6-м в гонке преследования. В данный момент он занимает 14-е место в общем зачете Кубка мира.

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Отметим, что Пидручный стал первым украинцем, получившем награду лучшему биатлонисту недели. В голосовании среди болельщиков Дмитрий обошел Милену Тодорову, Марен Киркеейде и Полу Боте.

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биатлон Дмитрий Пидручный
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