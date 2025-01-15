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Пидручный разыгрывает биб известной украинской биатлонистки. Фото

Биатлон
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Наша легенда

Пидручный разыгрывает биб известной украинской биатлонистки. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".

После лотов с австрийцем норвежцами Эндре Стремсхаймом и Йоханнесом Бе наш спортсмен нашел еще одну биатлонистку, которая готова отдать свой гоночный биб и подписать его. В этот раз ею стала легенда украинского спорта, олимпийская чемпионка Юлия Джима. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный стал биатлонистом недели по версии IBU.

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