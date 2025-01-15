Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный разыгрывает биб известной украинской биатлонистки. Фото
Наша легенда
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный продолжает участие в благотворительной инициативе "Биб за донат" для проекта "Smart and Save".
После лотов с австрийцем норвежцами Эндре Стремсхаймом и Йоханнесом Бе наш спортсмен нашел еще одну биатлонистку, которая готова отдать свой гоночный биб и подписать его. В этот раз ею стала легенда украинского спорта, олимпийская чемпионка Юлия Джима. Соответствующий пост Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
Популярное сейчас
- Клопп: Очень рад, что не работаю в Ливерпуле
- Трансферная сага Зубкова, новый клуб для Зинченка, новичок Арсенала. Главные новости за 14 января
- Суркис встал на защиту Андриевского и пригрозил Бурбасу
- Самый известный шведский биатлонист категорически против возвращения россиян в международный спорт
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО