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Кубок IBU. Четыре украинца – в ТОП-25 индивидуальной гонки в Брезно-Осрбле
Неплохое выступление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 января, в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Брезно-Осрбле состоялась индивидуальная гонка у парней.
Победу одержал биатлонист из Норвегии Сиверт Гутторм Баккен, серебро и бронза у его соотечественников Сверре Далена Аспенса и Исаака Фрея соответственно.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Руслан Ткаленко, с чистой стрельбой и медленным ходом финишировавший в итоге на восьмой позиции.
Кубок IBU . Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Сиверт Гутторм Баккен (0+0+1+0)
2. Сверре Дален Аспенс (2+0+0+1) +39,3
3. Исаак Фрей (1+1+1+0) +41,6
...
8. Руслан Ткаленко (0+0+0+0) +1:49,5
14. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:34,8
17. Денис Насыко (0+2+0+2) +3:14,2
25. Александр Пономаренко (0+0+1+1) +3:58,0
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