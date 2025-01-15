Кубок IBU. Четыре украинца – в ТОП-25 индивидуальной гонки в Брезно-Осрбле

Сегодня, 15 января, в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Брезно-Осрбле состоялась индивидуальная гонка у парней.

Победу одержал биатлонист из Норвегии Сиверт Гутторм Баккен, серебро и бронза у его соотечественников Сверре Далена Аспенса и Исаака Фрея соответственно.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Руслан Ткаленко, с чистой стрельбой и медленным ходом финишировавший в итоге на восьмой позиции.

Кубок IBU . Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Сиверт Гутторм Баккен (0+0+1+0)

2. Сверре Дален Аспенс (2+0+0+1) +39,3

3. Исаак Фрей (1+1+1+0) +41,6

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8. Руслан Ткаленко (0+0+0+0) +1:49,5

14. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:34,8

17. Денис Насыко (0+2+0+2) +3:14,2

25. Александр Пономаренко (0+0+1+1) +3:58,0