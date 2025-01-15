Рупольдинг. Виталий Мандзин показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке

15 января стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге индивидуальной гонкой среди мужчин. Нашу страну представляло четыре спортсмена.

Первым среди украинцев бежал Виталий Мандзин и финишировал на промежуточной 11-й строчке с одним промахом, но был подвинут на 55-е место.

Дмитрий Пидручный не попал в зачетную зону и завершил гонку 98-м месте, допустив восемь промахов.

Следующим бежал Богдан Цымбал, который не закрыл две мишени, однако его подвила скорость и он финишировал на 74-й позиции.

Антон Дудченко получил три штрафные минуты и расположился вне зачетной зоны - 76-м.

Кубок мира. Рупольдинг. Индивидуальная гонка (мужчины)

1. Вебйорн Сьорум (Норвегия, 0+0+0+0+0) 47:30.0 минуты

2. Эмильен Клод (Франция, 0+0+0+0+0) +52.1

3. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+1+0+0+0) +56.8

...

55. Виталий Мандзин (Украина, 0+1+1+1+1) +5:09.3

74. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+0+2) +6:33.7

76. Антон Дудченко (Украина, 0+2+0+1) +6:48.9

98. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+4+1) +9:47.5

Напомним, что в четверг, 16 января, состоится индивидуальная гонка среди женщин.