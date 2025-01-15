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Первая награда в сезоне. Анастасия Меркушина добыла бронзу на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбле
С почином
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
15 января состоялась женская короткая индивидуальная гонка Кубка IBU по биатлону в словацкой Брезно-Осрбле. Участие в ней приняли пять украинок: Надежда Белкина, Любовь Кипяченкова, Оксана Коваленко, Валерия Дмитренко и Анастасия Меркушина.
Лучший результат показала Анастасия Меркушина, которая единственной из украинок не допустила ошибок и финишировала на третьем месте.
В топ-20 короткой индивидуальной гонки попала еще одна наша спортсменка Валерия Дмитренко. Она получила полторы минуты штрафа и завершила соревнования 17-й.
Также в зачетную зону попала Надежда Белкина (25-я) и Оксана Коваленко (37-я).
За пределами топ-40 оказалась Любовь Кипяченкова, которая с шестью промахами стала 45-й.
Кубок IBU. Брезно-Осрбли. Короткая индивидуальная гонка, женщины
1. Каролин Эрдаль (Норвегия, 0+0+1+0) 38:00.2
2. Вольдия Гальмас Пален (Франция, 0+0+0+1) +9.9
3. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0+0+0+0) +48.4
...
18. Валерия Дмитренко (Украина, 0+1+1+0+0) +3:30.7
26. Надежда Белкина (Украина, 0+1+1+2) +4:23.3
37. Оксана Коваленко (Украина, 1+0+0+1) +5:28.7
44. Любовь Кипяченкова (Украина, 1+2+1+2) +6:26.0
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