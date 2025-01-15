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Женская сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге
Желаем удачи нашей команде
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины по биатлону назвала состав женской команды на индивидуальную гонку в рамках этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Участие в гонке примут пять биатлонисток сборной Украины. Состав "сине-желтых" после этапа в Оберхофе претерпел единственное изменение: Дарья Чалык отправилась на Универсиаду-2025.
Соревнования состоятся в четверг, 16 января в 15:10.
Состав сборной Украины:
14. Кристина Дмитренко
30. Юлия Джима
31. Елена Городна
72. Анна Кривонос
83. Ирина Петренко
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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