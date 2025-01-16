Пидручный – об индивидуальной гонке Рупольдинга: ТОП-100. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен подвел итоги индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее женская сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге.