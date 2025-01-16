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Пидручный – об индивидуальной гонке Рупольдинга: ТОП-100. Фото

Биатлон
Обновлено

Очень самоиронично

Пидручный – об индивидуальной гонке Рупольдинга: ТОП-100. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен подвел итоги индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный – об индивидуальной гонке Рупольдинга: ТОП-100. Фото - изображение 1Пидручный – об индивидуальной гонке Рупольдинга: ТОП-100. Фото - изображение 2

Напомним, ранее женская сборная Украины назвала состав на индивидуальную гонку в Рупольдинге.

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