Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный – об индивидуальной гонке Рупольдинга: ТОП-100. Фото
Очень самоиронично
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен подвел итоги индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в германском Рупольдинге. Соответствующие снимки Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее женская сборная Украины
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Каталонская машина, джокер Яремчук и удачная продажа Шахтера. Главные новости за 15 января
- "Он им пихал нормально": Сыч вспомнил, как Ротань в сборной U-21 разозлился на футболистов Шахтера
- "Это наш город. Это наша Украина", - Ракицкий посетил Покровск. ФОТО
- Стало известно, кто из украинцев будет бежать индивидуальную гонку в Рупольдинге
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000