Украина завоевала второе золото на Универсиаде-2025

Украинская команда завоевала еще одно золото на Универсиаде-2025. Наш дуэт биатлонистов в составе Александры Меркушиной и Сергея Супруна стал лучшим в одиночной смешанной эстафете.

Наши спортсмены на огневых рубежах использовали восемь дополнительных патронов, ни разу не зайдя на штрафные круги.

Эта медаль – третья для Украины в Турине. Ранее Борковский завоевал золото в индивидуальной гонке, а Дарья Чалик в этой же дисциплине взяла бронзу.

Зимняя Универсиада-2025, Турин, Италия

Одиночная смешанная эстафета

1. Украина (0+8)

2. Чехия (1+4) +16,7

3. Польша (1+9) +23,2