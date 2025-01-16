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Украина завоевала второе золото на Универсиаде-2025
Великолепный забег
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская команда завоевала еще одно золото на Универсиаде-2025. Наш дуэт биатлонистов в составе Александры Меркушиной и Сергея Супруна стал лучшим в одиночной смешанной эстафете.
Наши спортсмены на огневых рубежах использовали восемь дополнительных патронов, ни разу не зайдя на штрафные круги.
Эта медаль – третья для Украины в Турине. Ранее Борковский завоевал золото в индивидуальной гонке, а Дарья Чалик в этой же дисциплине взяла бронзу.
Зимняя Универсиада-2025, Турин, Италия
Одиночная смешанная эстафета
1. Украина (0+8)
2. Чехия (1+4) +16,7
3. Польша (1+9) +23,2
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