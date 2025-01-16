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Украина завоевала второе золото на Универсиаде-2025

Биатлон
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Великолепный забег

Украина завоевала второе золото на Универсиаде-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская команда завоевала еще одно золото на Универсиаде-2025. Наш дуэт биатлонистов в составе Александры Меркушиной и Сергея Супруна стал лучшим в одиночной смешанной эстафете.

Наши спортсмены на огневых рубежах использовали восемь дополнительных патронов, ни разу не зайдя на штрафные круги.

Эта медаль – третья для Украины в Турине. Ранее Борковский завоевал золото в индивидуальной гонке, а Дарья Чалик в этой же дисциплине взяла бронзу.

Зимняя Универсиада-2025, Турин, Италия

Одиночная смешанная эстафета

1. Украина (0+8)

2. Чехия (1+4) +16,7

3. Польша (1+9) +23,2

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