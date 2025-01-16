Украина назвала состав на мужскую эстафету Рупольдинга

Мужская сборная Украины по биатлону завтра, 17 января, будет бежать эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в немецком Рупольдинге.

По данным портала Biathlonnews, главный тренер нашей команды Надежда Белова уже определилась с составом на этот забег.

Начинать гонку будет непривычно для себя Дмитрий Пидручный, второй этап будет бежать Виталий Мандзин, третьим в гонку отправится Антон Дудченко, а финишировать впервые в своей карьере будет Тарас Лесюк.