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Украина назвала состав на мужскую эстафету Рупольдинга

Биатлон

Удачи парням

Украина назвала состав на мужскую эстафету Рупольдинга

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону завтра, 17 января, будет бежать эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира сезона 2024/2025 в немецком Рупольдинге.

По данным портала Biathlonnews, главный тренер нашей команды Надежда Белова уже определилась с составом на этот забег.

Начинать гонку будет непривычно для себя Дмитрий Пидручный, второй этап будет бежать Виталий Мандзин, третьим в гонку отправится Антон Дудченко, а финишировать впервые в своей карьере будет Тарас Лесюк.

Гонка начнется в 15.20 по киевскому времени. Напомним, что ранее Украина завоевала второе золото на Универсиаде-2025.

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