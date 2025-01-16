Кристина Дмитренко показала лучший результат среди украинок в индивидуальной гонке

16 января состоялась индивидуальная гонка в рамках Кубка мира по биатлону. Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко показала лучший результат среди представительниц нашей страны.

Она финишировала 22-й с одной минутой штрафа.

Ирина Петренко продемонстрировала 62-е время, допустив два промаха на первых рубежах.

За пределами топ-60 оказалась и Юлия Джима, которая не закрыла три мишени и завершила гонку 65-й.

Еще две представительницы Украины Елена Городная и Анна Кривонос финишировали 68-й и 88-й соответственно.

Золото завоевала француженка Лу Жанмонно.

Кубок мира. Рупольдинг. Индивидуальная гонка (женщины)

Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+0+0) 41:35.5 минуты

Франциска Пройсс (Германия, 0+1+0+0+0) +35.7

Эми Басерга (Швейцария, 0+0+0+0+0) +43.1

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22. Кристина Дмитренко (Украина, 1+0+0+0+0) +3:19.2

62. Ирина Петренко (Украина, 1+1+0+0) +5:28.7

65. Юлия Джима (Украина, 1+2+0+0) +5:46.5

68. Елена Городна (Украина, 0+2+0+1) +6:00.8

88. Анна Кривонос (Украина, 0+1+2+2+2) +8:14.3