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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету
Желаем удачи нашим спортсменам
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Состав сборной Украины на мужскую эстафету:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк
Напомним, что мужская эстафета состоится в пятницу, 17 января, в 15:20.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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