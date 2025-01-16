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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету

Биатлон

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Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Сборная Украины назвала состав на мужскую эстафету пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Состав сборной Украины на мужскую эстафету:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк

Напомним, что мужская эстафета состоится в пятницу, 17 января, в 15:20.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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