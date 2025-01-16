  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Лу Жанмонно: Я была полна решимости сделать 20 из 20
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лу Жанмонно: Я была полна решимости сделать 20 из 20

Биатлон

Биатлонистка подвела итоги индивидуальной гонки

Лу Жанмонно: Я была полна решимости сделать 20 из 20

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка мира 2024 года, французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась впечатлениями после безупречного выступления в индивидуальной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025.

"Я была полна решимости сделать 20/20, провести отличную стрельбу в красном нагруднике. Это моя гордость дня. Мне удалось справиться с этим давлением, которое немного отличается от обычного. Я вспомнила индивидуальную гонку в Рупольдинге два года назад, когда поднялась на свой первый пьедестал. Люблю гонки, мне нравится эта трасса. Я сосредоточилась на этом", — приводит слова спортсменки Biathlon Live.

Напомним, в индивидуальной гонке за каждый промах биатлонистке начисляется одна штрафная минута. Штрафные круги в этой дисциплине не предусмотрены.

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету
yellow-arrow
Кристина Дмитренко показала лучший результат среди украинок в индивидуальной гонке
yellow-arrow
Украина назвала состав на мужскую эстафету Рупольдинга
Лу Жанмонно
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости