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Лу Жанмонно: Я была полна решимости сделать 20 из 20
Биатлонистка подвела итоги индивидуальной гонки
Двукратная чемпионка мира 2024 года, французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась впечатлениями после безупречного выступления в индивидуальной гонке в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону — 2024/2025.
"Я была полна решимости сделать 20/20, провести отличную стрельбу в красном нагруднике. Это моя гордость дня. Мне удалось справиться с этим давлением, которое немного отличается от обычного. Я вспомнила индивидуальную гонку в Рупольдинге два года назад, когда поднялась на свой первый пьедестал. Люблю гонки, мне нравится эта трасса. Я сосредоточилась на этом", — приводит слова спортсменки Biathlon Live.
Напомним, в индивидуальной гонке за каждый промах биатлонистке начисляется одна штрафная минута. Штрафные круги в этой дисциплине не предусмотрены.
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