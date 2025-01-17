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Дмитренко прокомментировала индивидуальную гонку Рупольдинга

Биатлон

Неплохая стрельба

Дмитренко прокомментировала индивидуальную гонку Рупольдинга

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала результат индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– Кристина, в Обергофе вы сказали, что тяжело включаетесь в соревновательный темп после перерыва, а кондиции набираете через гонки. Как себя чувствовали на трассе Рупольдинга сегодня?

– Сегодня я себя чувствовала хорошо по трассе.

– Индивидуальная гонка, тяжелая дисциплина, как распределяли силы по дистанции?

– Старалась первый круг пройти хорошо, но не на своем максимуме, чтобы не испортить всю гонку и затем добавлять с каждым кругом.

– Вы сегодня достаточно хорошо отработали на стрельбе, но такое ощущение, что этот единственный промах помешал бороться за ТОП-10, если бы не он, хватило бы сил ворваться в десятку?

– Ну если отнять один промах, у меня было бы отставание от ТОП-10 в 40 секунд, поэтому будем реалистами, за один круг я этого бы не сделала.

– В целом довольны своим сегодняшним результатом, это вторая в сезоне индивидуалка, напомним болельщикам, что первую вы закончили на 40-м месте?

– Гонка сегодня понравилась, но увидев отставание, немного расстроилась. Есть моменты, которые не дали показать лучшую скорость.

Жаль, что не отобралась в масс-старт, потому что очень этого хотелось, да и ставила себе цель: на этом этапе попасть туда.

Напомним, ранее сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету.

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