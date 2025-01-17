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Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Брезно-Осрбли
Результаты гонки
Фото: Артем Тищенко
Сегодня, 17 января, в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Брезно-Осрбли состоялась спринтерская гонка у парней.
Победу одержал биатлонист из Норвегии Исак Фрей, серебро у австрийца Фабиана Мюллауэра, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Сиверт Гутторм Баккен.
Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Артем Тищенко, который с чистой стрельбой и медленным ходом финишировал в итоге на 11 позиции.
Кубок IBU. Спринт. Мужчины
1. Исаак Фрей (0+0)
2. Фабиан Мюллауэр (0+0) +45,2
3. Сиверт Гутторм Баккен (1+1) +1:00,9
...
11. Артем Тищенко (0+0) +1:57,1
21. Руслан Ткаленко (0+1) +2:21,6
24. Денис Насико (2+0) +2:27,6
31. Александр Пономаренко (0+0) +2:38,8
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