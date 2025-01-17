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Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Брезно-Осрбли

Биатлон
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Результаты гонки

Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Брезно-Осрбли

Фото: Артем Тищенко

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 января, в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 в Брезно-Осрбли состоялась спринтерская гонка у парней.

Победу одержал биатлонист из Норвегии Исак Фрей, серебро у австрийца Фабиана Мюллауэра, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Сиверт Гутторм Баккен.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Артем Тищенко, который с чистой стрельбой и медленным ходом финишировал в итоге на 11 позиции.

Кубок IBU.​ Спринт. Мужчины

1. Исаак Фрей (0+0)

2. Фабиан Мюллауэр (0+0) +45,2

3. Сиверт Гутторм Баккен (1+1) +1:00,9

...

11. Артем Тищенко (0+0) +1:57,1

21. Руслан Ткаленко (0+1) +2:21,6

24. Денис Насико (2+0) +2:27,6

31. Александр Пономаренко (0+0) +2:38,8

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