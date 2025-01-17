Украина финишировала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

17 января мужская сборная Франции выиграла эстафету 4 x 7.5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4

Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии.

У сборной Украины первым стартовал Дмитрий Пидручный, использовав по одному дополнительному патрону на огневых рубежах и передал эстафету Виталию Мандзину на четвертой позиции. Тот улучшил положение нашей команды и поднял её на третью позицию, а затем — на вторую. Антон Дудченко шел вторым после первой стрельбы, однако далее пропустил сразу двух соперников вперед и в итоге после "стойки" передавал эстафету четвертым.

Тарас Лесюк отдал ещё одно место, а на последнем круге не удержал пятое место и завершил гонку шестым.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета, мужчины

1. Франция (0+6) 1:08:45.4

2. Швеция (0+10) +38.4

3. Германия (0+14) +58.8

4. Норвегия (3+10) +1:05.9

5. Словения (0+6) +1:13.8

6. Украина (0+7) +1:19.0