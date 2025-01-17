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Украина финишировала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
А были вторыми
фото - biathlon.com.ua
17 января мужская сборная Франции выиграла эстафету 4 x 7.5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4
Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии.
У сборной Украины первым стартовал Дмитрий Пидручный, использовав по одному дополнительному патрону на огневых рубежах и передал эстафету Виталию Мандзину на четвертой позиции. Тот улучшил положение нашей команды и поднял её на третью позицию, а затем — на вторую. Антон Дудченко шел вторым после первой стрельбы, однако далее пропустил сразу двух соперников вперед и в итоге после "стойки" передавал эстафету четвертым.
Тарас Лесюк отдал ещё одно место, а на последнем круге не удержал пятое место и завершил гонку шестым.
Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета, мужчины
1. Франция (0+6) 1:08:45.4
2. Швеция (0+10) +38.4
3. Германия (0+14) +58.8
4. Норвегия (3+10) +1:05.9
5. Словения (0+6) +1:13.8
6. Украина (0+7) +1:19.0
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