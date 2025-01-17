  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина финишировала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина финишировала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон

А были вторыми

Украина финишировала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге

фото - biathlon.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

17 января мужская сборная Франции выиграла эстафету 4 x 7.5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4

Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии.

У сборной Украины первым стартовал Дмитрий Пидручный, использовав по одному дополнительному патрону на огневых рубежах и передал эстафету Виталию Мандзину на четвертой позиции. Тот улучшил положение нашей команды и поднял её на третью позицию, а затем — на вторую. Антон Дудченко шел вторым после первой стрельбы, однако далее пропустил сразу двух соперников вперед и в итоге после "стойки" передавал эстафету четвертым.

Тарас Лесюк отдал ещё одно место, а на последнем круге не удержал пятое место и завершил гонку шестым.

Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. Эстафета, мужчины

1. Франция (0+6) 1:08:45.4

2. Швеция (0+10) +38.4

3. Германия (0+14) +58.8

4. Норвегия (3+10) +1:05.9

5. Словения (0+6) +1:13.8

6. Украина (0+7) +1:19.0

По теме
yellow-arrow
Кубок IBU. Тищенко – лучший среди украинцев в спринте Брезно-Осрбли
yellow-arrow
Дмитренко прокомментировала индивидуальную гонку Рупольдинга
yellow-arrow
Лу Жанмонно: Я была полна решимости сделать 20 из 20
сборная Украины по биатлону Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости