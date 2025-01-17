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Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге

Биатлон

Соревнования состоятся уже завтра, 18 января

Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету пятого этапа Кубка мира по биатлону. Соревнования состоятся в немецком Рупольдинге.

Состав женской сборной Украины:

Елена Городная — Юлия Джима — Ирина Петренко — Кристина Дмитренко

Напомним, что женская эстафета состоится в субботу, 18 января, в 15:20.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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