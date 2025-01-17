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Кристина Дмитренко: Гонка сегодня понравилась, но увидев отставание, немного расстроилась

Биатлон

Биатлонистка подвела итоги соревнований

Кристина Дмитренко: Гонка сегодня понравилась, но увидев отставание, немного расстроилась

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Кристина Дмитренко прокомментировала результат индивидуальной гонки в Рупольдинге. Она показала лучший результат в команде Украины, финишировав 22-й. Слова биатлонистки приводит biathlon.com.ua.

- Кристина, в Оберхофе вы сказали, что трудно включаетесь в соревновательный темп после перерыва, а кондиции набираете через гонки. Как себя чувствовали на трассе Рупольдинга сегодня?

- Сегодня я себя чувствовала хорошо по трассе.

- Индивидуальная гонка, тяжелая дисциплина, как распределяли силы по дистанции?

- Старалась первый круг пройти хорошо, но не на своем максимуме, чтобы не испортить всю гонку и потом добавлять с каждым кругом.

- Вы сегодня достаточно хорошо отработали на стрельбе, и такое ощущение, что тот единственный промах помешал бороться за топ-10, если бы не он, хватило бы сил ворваться в десятку?

- Ну если вычесть один промах, у меня бы было отставание от топ-10 в 40 секунд, поэтому будем реалистами, за один круг я этого бы не сделала.

- В целом довольны своим сегодняшним результатом, это вторая в сезоне индивидуалка, напомним болельщикам, что первую вы закончили на 40-м месте?

- Гонка сегодня понравилась, но увидев отставание, немного расстроилась. Есть моменты, которые не дали показать лучшую скорость.

Жаль, что не отобралась в масс-старт, потому что очень этого хотелось, да и ставила себе цель: на этом этапе попасть туда.

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Кристина Дмитренко
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