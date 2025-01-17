  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Дмитрий Пидручный: Могу бегать на всех этапах, мне все равно
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дмитрий Пидручный: Могу бегать на всех этапах, мне все равно

Биатлон

Украинец рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в эстафете

Дмитрий Пидручный: Могу бегать на всех этапах, мне все равно

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

- Дмитрий, болельщики не привыкли к тому, что вы выступаете на первом этапе в классической эстафете. Как с Вашей скоростью работалось на первом круге в плотной группе?

- На самом деле, мне все равно, на каком этапе выступать. Могу бегать на всех. В прошлом году я не только на четвертом бегал, но и на третьем, первом. Поэтому для меня нет разницы, какой этап, просто выхожу и работаю. К каждому этапу надо и соответственно готовиться, но для меня это не проблема. Что касается первого круга, то я старался сразу же выйти вперед, быть среди первых номеров, потому что гонка короткая и каждая секунда имеет значение. Поэтому с первого круга нужно было прорываться вперед, чтобы не терять драгоценное время.

- Каждый стадион скрывает какие-то сюрпризы со знаком минус. Что с такими сюрпризами на подходе к огневому рубежу в Рупольдинге?

- На самом деле, кажется, что здесь легкий подход, но слишком легкий, а стрельбище само по себе сложное. Здесь часто поддувает такой ветерок, что вроде бы его и не заметно, но он мешает стрелять. А на подходе там такой длинный спуск, потом заход на самый стадион, там очень опускается пульс и ты уже не в своем ритме можешь стрелять. Даже если ты на той длинной прямой к стрельбищу пытаешься ускориться, то не можешь поднять пульс до своего соревновательного. Поэтому, по моему мнению, подход здесь слишком лайтовый и пульс меняется, и ты начинаешь тянуться за запасными патронами, а потом начинается тремор из-за неоптимального для соревновательной стрельбы пульса. Это мое личное мнение, это я отмечал для себя не один год. Здесь надо быстро стрелять и не задерживаться на рубеже, потому что начинаются проблемы. Поэтому в гонках здесь нелегко стрелять, — сказал Пидручный.

Напомним, что сегодня, 17 января Украина финишировала 6-й в мужской эстафете Кубка мира.

По теме
yellow-arrow
Кристина Дмитренко: Гонка сегодня понравилась, но увидев отставание, немного расстроилась
yellow-arrow
Сборная Украины назвала состав на женскую эстафету Кубка мира в Рупольдинге
yellow-arrow
Украина финишировала шестой в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости