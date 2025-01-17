Дмитрий Пидручный: Могу бегать на всех этапах, мне все равно

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

- Дмитрий, болельщики не привыкли к тому, что вы выступаете на первом этапе в классической эстафете. Как с Вашей скоростью работалось на первом круге в плотной группе?

- На самом деле, мне все равно, на каком этапе выступать. Могу бегать на всех. В прошлом году я не только на четвертом бегал, но и на третьем, первом. Поэтому для меня нет разницы, какой этап, просто выхожу и работаю. К каждому этапу надо и соответственно готовиться, но для меня это не проблема. Что касается первого круга, то я старался сразу же выйти вперед, быть среди первых номеров, потому что гонка короткая и каждая секунда имеет значение. Поэтому с первого круга нужно было прорываться вперед, чтобы не терять драгоценное время.

- Каждый стадион скрывает какие-то сюрпризы со знаком минус. Что с такими сюрпризами на подходе к огневому рубежу в Рупольдинге?

- На самом деле, кажется, что здесь легкий подход, но слишком легкий, а стрельбище само по себе сложное. Здесь часто поддувает такой ветерок, что вроде бы его и не заметно, но он мешает стрелять. А на подходе там такой длинный спуск, потом заход на самый стадион, там очень опускается пульс и ты уже не в своем ритме можешь стрелять. Даже если ты на той длинной прямой к стрельбищу пытаешься ускориться, то не можешь поднять пульс до своего соревновательного. Поэтому, по моему мнению, подход здесь слишком лайтовый и пульс меняется, и ты начинаешь тянуться за запасными патронами, а потом начинается тремор из-за неоптимального для соревновательной стрельбы пульса. Это мое личное мнение, это я отмечал для себя не один год. Здесь надо быстро стрелять и не задерживаться на рубеже, потому что начинаются проблемы. Поэтому в гонках здесь нелегко стрелять, — сказал Пидручный.

Напомним, что сегодня, 17 января Украина финишировала 6-й в мужской эстафете Кубка мира.