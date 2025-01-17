Дудченко: Всю гонку боролись с топ командами, достойно провели эстафету

Украинский биатлонист Антон Дудченко прокомментировал результат команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Я считаю хороший сегодня результат, всю гонку боролись с топ командами, мне кажется, достойно провели эту эстафету.

- Многие команды проходили огневые рубежи с многочисленными промахами, насколько тяжелые для вас подход к этому стрельбищу и работа на нем?

- На стрельбе лежа — это была моя ошибка, что касается стойки — то, скорее всего, повлияло уже волнение.

- Как сегодня чувствовали себя на трассе, удалось бороться и чувствовать, что можете быть конкурентоспособным на лыжне?

- Сегодня у меня были очень хорошие лыжи, старался работать на максимуме, терпеть, настолько это возможно в моем физическом состоянии.

- Видели, слышали украинских болельщиков?

- Да, было очень приятно слышать украинских болельщиков, видеть на трибунах украинские флаги, мы очень ценим их поддержку, — сказал Дудченко.