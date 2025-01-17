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Сборная Норвегии впервые за три года не попала в тройку лучших в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Биатлон

Команда финишировала четвертой

Сборная Норвегии впервые за три года не попала в тройку лучших в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете. На этапе Кубка мира — 2021/2022 в Рупольдинге (Германия) они заняли седьмое место.

Сегодня, 17 января, на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге норвежские биатлонисты заняли четвёртое место.

Победу одержала сборная Франции. Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4, допустив шесть промахов. Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).

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