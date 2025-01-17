Мандзин: Пытался перебороть себя и сделать то, как умею

Виталий Мандзин подвел итоги мужской эстафеты в Рупольдинге.

Напомним, что сборная Украины заняла шестое место.

"На самом деле эти досадные круги, которые я делал до этой эстафеты — это психологическая проблема. Выходит на личных стартах, а не выходит на командных — это проблема психологии, переживания, давление ответственности. В этом сезоне уже было много этих неприятных эстафет, что (в Рупольдинге) пытался отпустить. Пытался перебороть себя и сделать то, как умею", — сказал биатлонист в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Стоит отметить, что для Мандзина это третья эстафета в карьере в рамках Кубка мира без штрафа.