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Мандзин: Пытался перебороть себя и сделать то, как умею

Биатлон

Биатлонист подвел итоги эстафеты

Мандзин: Пытался перебороть себя и сделать то, как умею

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Виталий Мандзин подвел итоги мужской эстафеты в Рупольдинге.

Напомним, что сборная Украины заняла шестое место.

"На самом деле эти досадные круги, которые я делал до этой эстафеты — это психологическая проблема. Выходит на личных стартах, а не выходит на командных — это проблема психологии, переживания, давление ответственности. В этом сезоне уже было много этих неприятных эстафет, что (в Рупольдинге) пытался отпустить. Пытался перебороть себя и сделать то, как умею", — сказал биатлонист в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Стоит отметить, что для Мандзина это третья эстафета в карьере в рамках Кубка мира без штрафа.

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Виталий Мандзин
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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