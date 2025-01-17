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Мандзин: Пытался перебороть себя и сделать то, как умею
Биатлонист подвел итоги эстафеты
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Виталий Мандзин подвел итоги мужской эстафеты в Рупольдинге.
Напомним, что сборная Украины заняла шестое место.
"На самом деле эти досадные круги, которые я делал до этой эстафеты — это психологическая проблема. Выходит на личных стартах, а не выходит на командных — это проблема психологии, переживания, давление ответственности. В этом сезоне уже было много этих неприятных эстафет, что (в Рупольдинге) пытался отпустить. Пытался перебороть себя и сделать то, как умею", — сказал биатлонист в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.
Стоит отметить, что для Мандзина это третья эстафета в карьере в рамках Кубка мира без штрафа.
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