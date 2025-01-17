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Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции

Биатлон

Норвежец высказался об эстафете в Рупольдинге

Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о результатах своей страны в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

"Это очень плохо. Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность. Я думаю, это немного неловко. По крайней мере, мы присоединимся и будем сражаться", — приводит слова Бё VG.

Напомним, сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете.

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Йоханнес Бе
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