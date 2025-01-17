Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции
Норвежец высказался об эстафете в Рупольдинге
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о результатах своей страны в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).
"Это очень плохо. Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность. Я думаю, это немного неловко. По крайней мере, мы присоединимся и будем сражаться", — приводит слова Бё VG.
Напомним, сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Мареску спросили о пробе B Мудрика. Ответ тренера Челси
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Из Украины в Хорватию. Гимнаст Илья Ковтун меняет гражданство
- Пидручный прокомментировал результаты смешанной эстафеты Оберхофа и подвел итоги всего этапа
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000