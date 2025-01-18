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Борковский – бронзовый призер Универсиады-2025 в спринте

Биатлон
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Борковский – бронзовый призер Универсиады-2025 в спринте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Богдан Борковский завоевал бронзовую награду в спринтерской гонке на проходящей в итальянском Турине Универсиаде-2025.

Наш спортсмен с одним промахом сумел замкнуть тройку лучших. Золото досталось казаху Никите Акимову, а серебро – шведу Кнуту Викстрему.

Спринт. Универсиада-2025. Турин

1. Никита Акимов (0+0)

2. Кнут Викстрем (0+1) +2,2

3. Богдан Борковский (0+1) +5,6

...

6. Сергей Супрун (0+0) +25,5

10. Роман Боровик (1+0) +45,3

26. Владислав Чихарь (1+1) +2:16,5

Это четвертая медаль для Украины на Универсиаде-2025. В активе нашей команды два золота и две бронзы.

Напомним, что ранее Свитолина вышла в четвертый круг АО-2025.

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