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Йоханес Бё объявил о завершении карьеры
Последний сезон легенды
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Норвежский биатлонист Йоханес Бё объявил, что текущий сезон 2024/2025 станет для него последним в качестве профессионального спортсмена. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.
"В течение 13 лет я был частью лучшей сборной мира, за мной стояли лучшие мировые спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал высший спорт с семейной жизнью. Это было здорово, но и сложно.
Теперь я знаю, что пора сделать семью приоритетом.
По плану я собирался продолжить еще на год, но олимпийская приверженность требует еще большего, в том числе и от окружающих. Я все еще люблю соревноваться, но дней соревнований мало по сравнению со всеми остальными днями.
Давайте вместе насладимся последними гонками прежде чем с финишировать в Холменколлене 20-23 марта!" – написал Йоханес.
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