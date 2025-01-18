Йоханес Бё объявил о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Йоханес Бё объявил, что текущий сезон 2024/2025 станет для него последним в качестве профессионального спортсмена. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"В течение 13 лет я был частью лучшей сборной мира, за мной стояли лучшие мировые спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал высший спорт с семейной жизнью. Это было здорово, но и сложно.

Теперь я знаю, что пора сделать семью приоритетом.

По плану я собирался продолжить еще на год, но олимпийская приверженность требует еще большего, в том числе и от окружающих. Я все еще люблю соревноваться, но дней соревнований мало по сравнению со всеми остальными днями.

Давайте вместе насладимся последними гонками прежде чем с финишировать в Холменколлене 20-23 марта!" – написал Йоханес.