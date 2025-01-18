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Бё расплакался, когда объявлял о завершении карьеры, а Фуркад поблагодарил норвежца за все. Видео
Нам будет тебя не хватать
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Лучший биатлонист планеты, норвежец Йоханнес Бё объявил о завершении профессиональной карьеры после сезона 2024/2025. Спортсмен вышел на специальную пресс-конференцию и рассказал о своем решении. При произнесении речи биатлонист не сдерживал эмоций.
????: instagram/federation_biathlon_of_ukraine pic.twitter.com/xy1jkYbfF6— Центр Поля (Погба) (@centerpaulpogba) January 18, 2025
На решение Бё отреагировал легендарный Мартен Фуркад:
"Это решение показывает, что как человек он вдохновляет даже больше, чем чемпион" - написал француз под постом Йоханнеса в Instagram.
Напомним, ранее Борковский принес Украине
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