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Бё расплакался, когда объявлял о завершении карьеры, а Фуркад поблагодарил норвежца за все. Видео

Биатлон
Обновлено

Нам будет тебя не хватать

Бё расплакался, когда объявлял о завершении карьеры, а Фуркад поблагодарил норвежца за все. Видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист планеты, норвежец Йоханнес Бё объявил о завершении профессиональной карьеры после сезона 2024/2025. Спортсмен вышел на специальную пресс-конференцию и рассказал о своем решении. При произнесении речи биатлонист не сдерживал эмоций.

На решение Бё отреагировал легендарный Мартен Фуркад:

"Это решение показывает, что как человек он вдохновляет даже больше, чем чемпион" - написал француз под постом Йоханнеса в Instagram.

Напомним, ранее Борковский принес Украине четвертую медаль Универсиады-2025.

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