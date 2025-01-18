Бё расплакался, когда объявлял о завершении карьеры, а Фуркад поблагодарил норвежца за все. Видео

Лучший биатлонист планеты, норвежец Йоханнес Бё объявил о завершении профессиональной карьеры после сезона 2024/2025. Спортсмен вышел на специальную пресс-конференцию и рассказал о своем решении. При произнесении речи биатлонист не сдерживал эмоций.

На решение Бё отреагировал легендарный Мартен Фуркад:

"Это решение показывает, что как человек он вдохновляет даже больше, чем чемпион" - написал француз под постом Йоханнеса в Instagram.