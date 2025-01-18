  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Кубок IBU. Меркушина и Тищенко берут бронзу в одиночной смешанной эстафете
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок IBU. Меркушина и Тищенко берут бронзу в одиночной смешанной эстафете

Биатлон

Хорошее выступление

Кубок IBU. Меркушина и Тищенко берут бронзу в одиночной смешанной эстафете

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Золото завоевали представители Норвегии, серебро у биатлонистов из Франции. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко замкнула ТОП-3 сильнейших.

Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+7)

2. Чехия (0+3) +43.6

3. Украина (0+2) +1.12.8

Напомним, что ранее Йоханес Бе объявил о завершении карьеры.

По теме
yellow-arrow
Украина – десятая в женской эстафете Рупольдинга
yellow-arrow
Бё расплакался, когда объявлял о завершении карьеры, а Фуркад поблагодарил норвежца за все. Видео
yellow-arrow
Йоханес Бё объявил о завершении карьеры
Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости