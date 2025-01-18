Кубок IBU. Меркушина и Тищенко берут бронзу в одиночной смешанной эстафете

Сегодня, 18 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 состоялась одиночная смешанная эстафета.

Золото завоевали представители Норвегии, серебро у биатлонистов из Франции. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко замкнула ТОП-3 сильнейших.

Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета

1. Норвегия (0+7)

2. Чехия (0+3) +43.6

3. Украина (0+2) +1.12.8