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Кубок IBU. Меркушина и Тищенко берут бронзу в одиночной смешанной эстафете
Хорошее выступление
Фото: Getty Images
Сегодня, 18 января, в словенском Брезно-Осрбли в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону сезона 2024/2025 состоялась одиночная смешанная эстафета.
Золото завоевали представители Норвегии, серебро у биатлонистов из Франции. Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко замкнула ТОП-3 сильнейших.
Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета
1. Норвегия (0+7)
2. Чехия (0+3) +43.6
3. Украина (0+2) +1.12.8
Напомним, что ранее Йоханес Бе
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