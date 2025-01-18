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Украина – десятая в женской эстафете Рупольдинга
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 18 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.
Золото завоевали представительницы Германии, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Франции.
Что касается украинок, то наши девушки неплохо отработали на огневых рубежах, однако ходом по дистанции были одними из самых худших.
Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Эстафета
Женщины
1. Германия (0+4)
2. Норвегия (0+10) +17.4
3. Франция (1+7) +25.8
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10. Украина (0+6) +2.37,3
Елена Городная (0+0; 0+3) +43,1
Юлия Джима (0+1; 0+0) +1.18,5
Ирина Петренко (0+0; 0+1) +1.57,5
Кристина Дмитренко (0+1; 0+0)
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