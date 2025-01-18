Украина – десятая в женской эстафете Рупольдинга

Сегодня, 18 января, в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась эстафетная гонка у женщин.

Золото завоевали представительницы Германии, серебро у биатлонисток из Норвегии, а ТОП-3 замкнули спортсменки из Франции.

Что касается украинок, то наши девушки неплохо отработали на огневых рубежах, однако ходом по дистанции были одними из самых худших.

Кубок мира 2024/2025. Рупольдинг. Эстафета

Женщины

1. Германия (0+4)

2. Норвегия (0+10) +17.4

3. Франция (1+7) +25.8

.

.

10. Украина (0+6) +2.37,3

Елена Городная (0+0; 0+3) +43,1

Юлия Джима (0+1; 0+0) +1.18,5

Ирина Петренко (0+0; 0+1) +1.57,5

Кристина Дмитренко (0+1; 0+0)