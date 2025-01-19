Три украинца будут бежать масс старт в последней гонке Рупольдинга

Сегодня, 19 января, гонками с массовым стартом завершится пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в немецком Рупольдинге.

В 13:30 по Киеву на дистанцию ​​отправятся мужчины. Два представителя нашей страны будут бороться за высокие места. Под 13 стартовым номером выйдет Дмитрий Пидручный, 19-м будет бежать Виталий Мандзин.

В 16:00 завершать этап будут девушки. Единственной украинкой в ​​гонке станет Юлия Джима, которая стартует под номером 20.

Напомним, что следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 20 по 26 января. Болельщиков ожидают спринты, гонки преследования и классические эстафеты.