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Три украинца будут бежать масс старт в последней гонке Рупольдинга
Держим кулаки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 19 января, гонками с массовым стартом завершится пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в немецком Рупольдинге.
В 13:30 по Киеву на дистанцию отправятся мужчины. Два представителя нашей страны будут бороться за высокие места. Под 13 стартовым номером выйдет Дмитрий Пидручный, 19-м будет бежать Виталий Мандзин.
В 16:00 завершать этап будут девушки. Единственной украинкой в гонке станет Юлия Джима, которая стартует под номером 20.
Напомним, что следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 20 по 26 января. Болельщиков ожидают спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
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