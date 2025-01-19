  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Три украинца будут бежать масс старт в последней гонке Рупольдинга
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три украинца будут бежать масс старт в последней гонке Рупольдинга

Биатлон
Обновлено

Держим кулаки

Три украинца будут бежать масс старт в последней гонке Рупольдинга

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 января, гонками с массовым стартом завершится пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 в немецком Рупольдинге.

В 13:30 по Киеву на дистанцию ​​отправятся мужчины. Два представителя нашей страны будут бороться за высокие места. Под 13 стартовым номером выйдет Дмитрий Пидручный, 19-м будет бежать Виталий Мандзин.

В 16:00 завершать этап будут девушки. Единственной украинкой в ​​гонке станет Юлия Джима, которая стартует под номером 20.

Напомним, что следующий этап Кубка мира пройдет в итальянском Антхольце с 20 по 26 января. Болельщиков ожидают спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

По теме
yellow-arrow
Украина – десятая в женской эстафете Рупольдинга
yellow-arrow
Кубок IBU. Меркушина и Тищенко берут бронзу в одиночной смешанной эстафете
yellow-arrow
Бё расплакался, когда объявлял о завершении карьеры, а Фуркад поблагодарил норвежца за все. Видео
Дмитрий Пидручный Юлия Джима Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости