Тарье Бё трогательно отреагировал на решение Йоханнеса о завершении карьеры

Норвежский биатлонист Тарье Бе отреагировал на решение его брата Йоханнеса завершить свою профессиональную карьеру после завершения текущего сезона. Соответствующий пост он разместил на странице в Instagram.

"13 лет в одной сборной, мы вдвоем путешествовали по миру, чтобы оставить воспоминания на всю жизнь. Мы сделали это!

Как брат ты не уступаешь трем другим братьям и сестрам, как биатлонист ты лучший, которого когда-либо видел мир, а как папа ты показал всем, что важно в жизни. Я горжусь быть твоим старшим братом, горжусь тем, кто ты, и всем, чего ты достиг" – написал Тарье.